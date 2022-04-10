Неприхотливый и урожайный сорт розового томата "Суперклуша"

Томат "Суперклуша" в последнее время набирает большую популярность среди садоводов с разным опытом. Этот сорт был выведен селекционерами и существует в двух разновидностях: растения с красными плодами и томаты с розовыми плодами.
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