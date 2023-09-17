ЗАГАДКА ЧИНОВНИКОВ: МИГРАНТСКУЮ АРМИЮ В РОССИИ ЯВНО ПОКРЫВАЮТ

J Jubar Миграция должна быть качественная, а не количественная

Нина Грекова Медведев не только сам в партии ЕР, но он и сыночка Илью пристроил в эту партию. Так какой честности мы ждём от них? А ведь многие голосовали за эту партию... делайте выводы.