MARCO ALPOZZI/GLOBALLOOKPRESS Загадка чиновников о том, сколько мигрантов въехало в Россию (легально и нелегально), сколько совершено ими преступлений, пока так и не разгадана.
ЗАГАДКА ЧИНОВНИКОВ: МИГРАНТСКУЮ АРМИЮ В РОССИИ ЯВНО ПОКРЫВАЮТ
Комментарии
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J
Jubar
Миграция должна быть качественная, а не количественная
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17 час.
Нина Грекова
Медведев не только сам в партии ЕР, но он и сыночка Илью пристроил в эту партию. Так какой честности мы ждём от них? А ведь многие голосовали за эту партию... делайте выводы.
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17 час.
Alex Nемо
Перестал читать эту тупость после слов автора что 3,7% от общего числа работающих в России это более 12 миллионов человек. Автор, вам пора вернуться в пятый класс средней школы! Автору видимо не известно что ОБЩАЯ численность населения России чуть больше 140 миллионов человек.
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16 час.
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