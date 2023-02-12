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Овечкин и Кузнецов получили малые штрафы в эпизодах с нарушениями правил Маршандом в матче с «Бостоном»

Овечкин и Кузнецов получили малые штрафы в эпизодах с нарушениями правил Маршандом в матче с «Бостоном»

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов получили малые штрафы за нарушения против Маршанда. Эпизоды произошли в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Бостоном» (2:1).

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