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МВД: Более 50 мигрантов выдворят из России после рейда на стройку в Подольске

МВД: Более 50 мигрантов выдворят из России после рейда на стройку в Подольске

Начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова заявила, что более 50 мигрантов выдворят из России после рейда на стройку в Подольском городском округе в деревне Борисовка.

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