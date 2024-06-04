МВД: Более 50 мигрантов выдворят из России после рейда на стройку в Подольске

Начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова заявила, что более 50 мигрантов выдворят из России после рейда на стройку в Подольском городском округе в деревне Борисовка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии