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Новости Омска

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30 марта с 6 до 10 часов утра в Омске будет перекрыто движение по 19-й и 20-й

30 марта с 6 до 10 часов утра в Омске будет перекрыто движение по 19-й и 20-й Линиям (на участке от Лермонтова до 10 лет Октября).

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