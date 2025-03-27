30 марта с 6 до 10 часов утра в Омске будет перекрыто движение по 19-й и 20-й Линиям (на участке от Лермонтова до 10 лет Октября).
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30 марта с 6 до 10 часов утра в Омске будет перекрыто движение по 19-й и 20-й Линиям (на участке от Лермонтова до 10 лет Октября).