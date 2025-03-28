В Белом доме заявили, что власть на Украине определяют её Конституция и народ

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя предложение президента России Владимира Путина о введении временного управления на Украине под эгидой ООН, заявил, что власть в стране определяется Конституцией и народом.
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