Живет не только на зарплату: мэр Омска заработал за год 17,8 млн рублей. Опубликованы сведения об имуществе и доходе омских кандидатов в депутаты Госдумы.
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Живет не только на зарплату: мэр Омска заработал за год 17,8 млн рублей. Опубликованы сведения об имуществе и доходе омских кандидатов в депутаты Госдумы.
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