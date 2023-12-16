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Лавров сделал заявление о Зеленском

Лавров сделал заявление о Зеленском

Владимир Зеленский явно не оправдал ожиданий западных стран, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Комментарии
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Иван
Пора бы уже прекратить просто болтать...
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