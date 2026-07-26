Ивановские десантники сорвали ротацию и снабжение ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" в Запорожской области сорвали плановую ротацию и подвоз материальных средств на позиции ВСУ, уничтожив технику противника.
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