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ТАСС

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Ивановские десантники сорвали ротацию и снабжение ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" в Запорожской области сорвали плановую ротацию и подвоз материальных средств на позиции ВСУ, уничтожив технику противника.

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