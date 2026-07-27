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Спор вокруг слов Драпатого: как исторические оценки стали частью политического противостояния

Спор вокруг слов Драпатого: как исторические оценки стали частью политического противостояния

Спор вокруг слов Драпатого: как исторические оценки стали частью политического противостояния Елена ГалицкаяВысказывания украинского военного руководителя Михаила Драпатого, сделанные в интервью 2023 года и вновь оказавшиеся в центре внимания после его назначения на высокую командную должность, вызвали широкий общественный резонанс.

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