Спор вокруг слов Драпатого: как исторические оценки стали частью политического противостояния Елена ГалицкаяВысказывания украинского военного руководителя Михаила Драпатого, сделанные в интервью 2023 года и вновь оказавшиеся в центре внимания после его назначения на высокую командную должность, вызвали широкий общественный резонанс.