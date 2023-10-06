Умер известный по всему миру советский певец Константин Лисовский

Артист умер в возрасте 90 лет, не дожив до следующего дня рождения лишь несколько недель.4-го октября умер народный артист России, и всемирно известный советский певец Константин Лисовский, объездивший за свою карьеру более 30 стран.
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