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Умер известный по всему миру советский певец Константин Лисовский

Умер известный по всему миру советский певец Константин Лисовский

Артист умер в возрасте 90 лет, не дожив до следующего дня рождения лишь несколько недель.4-го октября умер народный артист России, и всемирно известный советский певец Константин Лисовский, объездивший за свою карьеру более 30 стран.

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