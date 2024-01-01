Западные СМИ узнали о "потраченных впустую" деньгах на препараты от COVID-19

В Европе выделенный на закупки противовирусных препаратов Pfizer от COVID-19 1 млрд долларов "потратили впустую", потому что миллионы лекарств остались невостребованы по причине жесткого контроля над их выдачей пациентам и истечения срока годности .
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