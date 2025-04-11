Синоптик Тишковец: в Москве на следующей неделе может потеплеть до 22 градусов

Москва готовится к репетиции лета на следующей неделе. Как рассказал синоптик Евгений Тишковец, погода решила порадовать и устроить настоящий температурный скачок: на следующей неделе воздух может прогреться аж до 22 градусов тепла.
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