Дума Астраханской области досрочно прекратила полномочия регионального Уполномоченного по правам ребенка Анны Фадеевой на основании ее личного заявления, обусловленного семейными обстоятельствами.
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