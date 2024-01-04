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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инна Гончаренко: «Никакого провала в фигурном катании у нас нет. Оно движется, развивается»

«Девочки показывают, что остались на высочайшем уровне. Если бы сейчас был чемпионат Европы, они были бы призерами и победительницами.

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