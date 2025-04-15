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В Калуге решают вопрос с опекой над ребенком, мать которого подозревают в убийстве отца

В Калуге решают вопрос с опекой над ребенком, мать которого подозревают в убийстве отца

В Калуге решается вопрос с опекунством над мальчиком, мать которого подозревают в убийстве отца. Напомним, что 13 апреля в квартире дома по улице Московской было обнаружено тело 40-летнего мужчины ножевыми ранениями.

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