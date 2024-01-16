Ребенок пострадал при атаке украинских БПЛА на Воронеж

В Воронеже в результате атаки украинских беспилотников пострадал ребенок. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, девочка 2023 года рождения получила ранения от попавших в квартиру фрагментов сбитого вражеского дрона.
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