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Ребенок пострадал при атаке украинских БПЛА на Воронеж

Ребенок пострадал при атаке украинских БПЛА на Воронеж

В Воронеже в результате атаки украинских беспилотников пострадал ребенок. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, девочка 2023 года рождения получила ранения от попавших в квартиру фрагментов сбитого вражеского дрона.

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