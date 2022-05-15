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Легковой автомобиль протаранил трамвай воскресным утром на проспекте Испытателей

По данным очевидцев, в ДТП, которое произошло около 09:00, никто не пострадал.  Авария с участием трамвая и легкового автомобиля произошла на проспекте Испытателей, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

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