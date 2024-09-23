Полянский заявил о желании Запада поставить Украину «во главу угла», несмотря на войну в Газе

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о желании Запада поставить Украину «во главу угла» всех обсуждений в объединении, несмотря на кризис на Ближнем Востоке.
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