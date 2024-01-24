100 лет на двоих

Два поп-героя из прошлого отметили 50-летие Родившись почти одновременно, Влад Сташевский (19 января) и Митя Фомин (17 января) разделили в чем-то схожую творческую судьбу, а в чем-то и кардинально различную.
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