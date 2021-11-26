В Алуште за сутки в ходе антиковидных рейдов выявлено пять нарушений

В Алуште ежедневно, в дневное и вечернее время проходят рейды с целью контроля за соблюдением требований Указа Главы Крыма "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым", с учетом внесенных изменений, а также мониторингом исполнения Постановления главного государственного санитарного врача по Республике Крым и городу Севастополю "О проведении профилактических прививок отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым».