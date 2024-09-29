Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 951 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Петрова
    он чувствует поддержку еврейского мира и запада, и даже другие страны пытаются с ним дружить, кому земля, кому инвест...Депутат Рады обви...
  • radiofree
    Недобиток Пономар...
  • Сергей К
    да не так важно - равноправные или нет перговоры лучше а то может войцнушка равноправная? Так тоже - нет...Депутат Рады обви...

Депутат Чепа посоветовал Киеву перечитать ядерную доктрину РФ после атаки БПЛА

Депутат Чепа посоветовал Киеву перечитать ядерную доктрину РФ после атаки БПЛА

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа после массированного удара БПЛА ВСУ по российской территории призвал Украину и ее союзников перечитать обновленную ядерную доктрину РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх