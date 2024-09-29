Депутат Чепа посоветовал Киеву перечитать ядерную доктрину РФ после атаки БПЛА

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа после массированного удара БПЛА ВСУ по российской территории призвал Украину и ее союзников перечитать обновленную ядерную доктрину РФ.
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