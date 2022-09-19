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Головин высказался о дебютном голе в нынешнем сезоне

Головин высказался о дебютном голе в нынешнем сезоне

Александр Головин прокомментировал свое выступление в матче с «Реймсом». Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от первого гола в сезоне, который он забил в матче очередного тура чемпионата Франции с «Реймсом» (3:0).

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