Вновь дает о себе напоминать любимая европейская затея - ткни палкой в русского медведя. Чем-то напоминает детскую забаву, когда мы звонили в дверь и потом резво убегали.
О золотовалютных резервах. Россия уже заработала в два раза больше, чем заморозил ЕС. Симметричные меры Москвы грозят Брюсселю проблемами
Комментарии
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Андрей Stan
1. Автору, ублюдочному щелкопер и дебелу, я бы: а) разбил бы весь хлебальник; б) опустил бы на конкретные бабки... За его ложь... Запад не мог заблокировать ЗОЛОТОвалютные резервы России... Он блокировал только "валютные" резервы, в виде "ценных" бумаг западных компаний...
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2 час.
Natalija Osminina
Очень часто пишут о золотовалютных резервах. К примеру статья за декабрь 2022 года: Запад потерял российские миллиарды, как бы заблокированные еще весной в рамках санкций: из $300 млрд золотовалютных резервов нашей страны реально удалось найти и заблокировать меньше трети – около $100 млрд. Об этом сообщил замглавы Центра геоэкономики при Atlantic Council Чарльз Лихфилд. Где находятся еще $200 млрд, чиновники «недружественных» стран не знают. Сможет ли ЦБ вернуть эту часть резервов, размещенных за рубежом, в родную гавань, выяснял «МК». https://www.mk.ru/economics/2022/12/06/zamorozhennye-rezervy-cb-rastayali-v-zapadnykh-bankakh.html
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57 мин.
Natalija Osminina
Все «золотовалютные резервы России» принадлежат НЕ России, а Центробанку. Согласно своему Уставу и действующей Конституции, Центробанк России является НЕЗАВИСИМЫМ органом, не подчинённым президенту или правительству и ведущим самостоятельную денежную политику. Он имеет монополию на денежную эмиссию. А единственные распоряжения, обязательные к исполнению Центральным банком России, —это распоряжения МВФ (читай: США). ЦБ России не имеет права кредитовать правительство России ни при каких условиях. Центральный Банк России может кредитовать Францию, Бельгию, Германию, но не может кредитовать Россию. То есть, когда у правительства России закончатся деньги и наступит дефицит бюджета, деньги Россия будет занимать где-нибудь в Европе. В США выпуск денег происходит в тот момент, когда правительство просит в долг деньги у ФРС. А Центральный Банк России печатает столько денег, сколько имеется валюты в золотовалютном резерве. Чтобы России напечатать 70 ₽, нужно, чтобы в золотовалютном резерве лежал 1$ (примерно). Получается, российский рубль обеспечен долларом.
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54 мин.
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