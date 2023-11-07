О золотовалютных резервах. Россия уже заработала в два раза больше, чем заморозил ЕС. Симметричные меры Москвы грозят Брюсселю проблемами

Андрей Stan 1. Автору, ублюдочному щелкопер и дебелу, я бы: а) разбил бы весь хлебальник; б) опустил бы на конкретные бабки... За его ложь... Запад не мог заблокировать ЗОЛОТОвалютные резервы России... Он блокировал только "валютные" резервы, в виде "ценных" бумаг западных компаний...

Natalija Osminina Очень часто пишут о золотовалютных резервах. К примеру статья за декабрь 2022 года: Запад потерял российские миллиарды, как бы заблокированные еще весной в рамках санкций: из $300 млрд золотовалютных резервов нашей страны реально удалось найти и заблокировать меньше трети – около $100 млрд. Об этом сообщил замглавы Центра геоэкономики при Atlantic Council Чарльз Лихфилд. Где находятся еще $200 млрд, чиновники «недружественных» стран не знают. Сможет ли ЦБ вернуть эту часть резервов, размещенных за рубежом, в родную гавань, выяснял «МК». https://www.mk.ru/economics/2022/12/06/zamorozhennye-rezervy-cb-rastayali-v-zapadnykh-bankakh.html