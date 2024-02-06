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Гути о Хави: «Он не был готов к работе в «Барсе». Ему легче сказать, что судьи благоволят «Реалу», чем предположить, что его команда плохо играет»

«Имея отличный состав, он мало извлек из своих игроков. Такова реальность. Хороший тренер подстраивается под игроков, которые у него есть.

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