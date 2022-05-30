Эксперт Стольникова назвала способы проверки подлинности лекарств в аптеках

Заведующая отделом готовых лекарственных форм и рецептурно-производственного отдела Любовь Стольникова рассказала, что одним из способов проверить подлинность лекарства является бесплатное мобильное приложение национальной системы «Честный знак».
Заведующая отделом готовых лекарственных форм и рецептурно-производственного отдела Любовь Стольникова рассказала, что одним из способов проверить подлинность лекарства является бесплатное мобильное приложение национальной системы «Честный знак».
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