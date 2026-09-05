Как приготовить сырную пиццу за 15 минут в духовке

В День сырной пиццы предлагаем простой вариант блюда на готовой основе из магазина. Для одной пиццы диаметром 30–32 см потребуются следующие продукты.
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