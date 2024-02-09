Первым делом самолеты: в России отмечают День работника гражданской авиации

Праздник для тех, у кого первым делом — самолеты. В России сегодня отмечают День работника гражданской авиации — отрасли, имеющей стратегически важное значение для страны, территория которой простирается от Калининграда до Владивостока.
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