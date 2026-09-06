НАТО внедрит систему, предсказывающую гибель руководителей стран

Программное обеспечение Palantir Maven Smart Systems (MSS), используемое НАТО, получит модуль анализа открытых данных Dataminr First Alert Advanced (FAA).
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