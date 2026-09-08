Смерть под стук колес идет в Россию по «польским коридорам», есть лишь один способ ее остановить

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Как военный совет в Филях решил судьбу Первой Отечественной войны
После кровавой Бородинской битвы, в которой русские и французы понесли большие потери, перед русским командованием встал вопрос о методах продолжения борьбы. Знаменитый «скифский план» генерала Михаила Богдановича Барклая-де-Толли показал свою эффективность, однако армия Наполеона ещё не до конца была ослаблена и представляла собой грозную силу. Очередное крупное сражение могло обескровить русские войска и лишить их боеспособности. В свете этих факторов главнокомандующий Михаил Илларионович Кутузов назначил военный совет в подмосковной деревне Фили, который должен был определить судьбу войны.
Первого сентября 1812 года лучшие военачальники России собрались в избе крестьянина Михаила Фролова и вступили между собой в жаркие споры. Партию сторонников дальнейшего отступления возглавлял Барклай-де-Толли, который предполагал уводить французов вглубь российской территории. Ему противостоял генерал Леонтий Леонтьевич Беннигсен, указывавший, что оставление Москвы может подорвать моральный дух солдат и вызовет возмущение общества. Мнения присутствующих разделились поровну, так как у обеих сторон были здравые аргументы, и принятие любого решения предполагало огромную ответственность перед страной.
Кутузов ещё до совета склонялся к мнению Барклая-де-Толли. Как и Михаил Богданович, он прекрасно понимал, что армия измотана боями и противостоит более многочисленному противнику. Тем не менее, полководец был вынужден учитывать настроения в войсках, горевших желанием драться с Наполеоном. К счастью, Михаил Илларионович не поддался минутному порыву и с холодной головой оценивал все аргументы за и против.
В немалой степени на окончательное решение совета повлияло то обстоятельство, что поле предполагаемой битвы с французами не имело удачных позиций, и во многих полках ощущалась убыль солдат и офицеров. В таких условиях рассчитывать даже на успешное оборонительное сражение не стоило, а уж о полном разгроме Наполеона и говорить не приходилось.
Кутузов выждал, когда все присутствующие выскажутся и проголосуют, а потом взял последнее слово. История сохранила нам слова полководца, сказанные с немалой горечью: «Сохранив Москву, Россия не сохранится от войны, жестокой, разорительной. Но сберегши армию, ещё не уничтожаются надежды Отечества». Михаил Илларионович подчёркивал, что борьба не окончена, и французов предстоит победить хитростью. Тем не менее, многие присутствующие остались разочарованы военным советом в Филях, хотя и внешне приняли решение главнокомандующего.
На завершающем этапе собрания Кутузов подробно рассказал о своих дальнейших планах. Согласно его замыслу, армия должна была ночью пройти через Москву, а потом направиться по Рязанской дороге и скрытно свернуть на Калужский тракт. Казакам и другим иррегулярным частям приказывалось отрезать передовые разведывательные отряды французов, чтобы те потеряли след отступающей русской армии и остались в неведении относительно её дальнейшей судьбы.
Потеря Москвы стала последней неудачей русской армии в 1812 году. Отдохнув в Тарутинском лагере и пополнившись резервами, войска Кутузова перешли в наступление и заставили Наполеона бежать из России. Таким образом, решение главнокомандующего, принятое в Филях, предопределило исход всей кампании и позволило ценой временной уступки добиться общего успеха.
Заглавная иллюстрация. Военный совет в Филях на картине А.Д.Кившенко