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  • Eduard
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Минобороны сообщило о новых успехах ВС РФ в зоне СВО за последнюю неделю

Минобороны сообщило о новых успехах ВС РФ в зоне СВО за последнюю неделю

Официальный представитель министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге ведомства 10 мая сообщил о новых успехах, которых российская армия добилась в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последнюю неделюt.

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