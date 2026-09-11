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История Павла I, преданного элитой. Короткое правление царя с реформами, как у Петра I

История Павла I, преданного элитой. Короткое правление царя с реформами, как у Петра I

История Павла I, преданного элитой. Короткое правление царя с реформами, как у Петра I Правление Павла I продлилось всего 4 года, 4 месяца и 4 дня - один из самых коротких и противоречивых периодов в истории Российской империи.

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