В Санкт-Петербурге открылся фирменный магазин Калининградского янтарного комбината

Этот завод единственный в мире по промышленной добыче янтаря В Петербурге открылся фирменный магазин продукции Калининградского янтарного комбината, рассказал в своем телеграм-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.
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