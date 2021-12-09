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Пакистан проведет встречу министров иностранных дел ОИС по Афганистану

Пакистан проведет встречу министров иностранных дел ОИС по Афганистану

События в Пакистане с 2 по 8 декабря. МИД Пакистана выпустил заявление по случаю годовщины разрушения мечети Бабри в Индии; Азиатский банк развития выделит Исламабаду 603 миллиона долларов на финансирование социальной сферы; руководство Пакистана считает религиозный фанатизм «бомбой замедленного действия»; 19 декабря министры иностранных дел стран ОИС и представители других международных организаций могут встретиться с представителями «Талибана» (организация запрещена в РФ) в Исламабаде.

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