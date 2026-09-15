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Культуромания

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На премию в области научной фантастики «История будущего» претендуют авторы из 27 стран

На премию в области научной фантастики «История будущего» претендуют авторы из 27 стран

Авторы из 27 стран мира вошли в номинационный список второго сезона Международной литературной премии в области научной фантастики «История будущего».

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