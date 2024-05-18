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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майлз Тернер исполнил впечатляющий томагавк-данк

Центровой «Индианы» исполнил впечатляющий томагавк-данк после передачи Паскаля Сиакама. «Пэйсерс» победили 116:103 (3-3), в активе Тернера 17 очков, 8 подборов и 3 передачи при 6 из 10 с игры.

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