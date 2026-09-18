Плющев: «Овечкин никогда не скрывал свою принадлежность к России и поддержку Путина»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал участие капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в предвыборном ролике политической партии «Единая Россия», чем вызвал критику в свой адрес в американских СМИ.
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