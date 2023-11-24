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В Подмосковье обнаружено ещё одно место концентрации нелегальных мигрантов

В Подмосковье обнаружено ещё одно место концентрации нелегальных мигрантов

Сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Электросталь при поддержке Специального полка полиции ГУ МВД России по Московской области выявили нарушения миграционного законодательства на территории железнодорожной станции «Фрязево».

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E
Ed
Где то подсела крыша ...
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