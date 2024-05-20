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Костя Цзю: «Фьюри подвела самоуверенность. Уверен, реванш будет таким же»

«Уверен, что Фьюри подвела самоуверенность. Тайсон дерзкий, но дерзость в боксе нужна. Конечно, будет реванш, но там наверняка будет такой же сценарий, как и в этом поединке», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

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