Костя Цзю: «Фьюри подвела самоуверенность. Уверен, реванш будет таким же»

«Уверен, что Фьюри подвела самоуверенность. Тайсон дерзкий, но дерзость в боксе нужна. Конечно, будет реванш, но там наверняка будет такой же сценарий, как и в этом поединке», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.