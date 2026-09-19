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FiNE NEWS

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Памфилова оценила ход голосования на выборах в России как спокойный

Проблем в ходе голосования на выборах в России немного, заявила 19 сентября председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

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