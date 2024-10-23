Прорыв в лечении диабета: как стволовые клетки помогают побороть болезнь Ольга ВайленкоНедавно в авторитетном научном журнале Cell было опубликовано сообщение о выздоровлении пациентки с диабетом первого типа после терапии стволовыми клетками.