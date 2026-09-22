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Царьград

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Reuters: Рейтинг Трампа достиг исторического минимума в 32%

Reuters: Рейтинг Трампа достиг исторического минимума в 32%

Агентство Reuters сообщает, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 32%. Среди республиканцев поддержка также упала из-за недовольства ростом цен.

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