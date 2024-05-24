Politico: США не могут предоставить ЕС гарантии по конфискации активов РФ

Газета Politico рассказала о недоверии Евросоюза США по вопросу конфискации активов России. США, сказано в публикации, не могут предоставить ЕС гарантии того, что в случае конфискации российских активов они будут направлены на оказание помощи Украине.
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