Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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В Москве не подтверждают скорое участие северокорейского спецназа в СВО

В Москве не подтверждают скорое участие северокорейского спецназа в СВО

Откровенно говоря, поначалу не хотел участвовать в «активном мероприятии» по распространению слухов о том, что войска киевского режима вот-вот встретятся на поле боя с тысячами «рембо» из северокорейского спецназа, которые, круша все и вся на своем пути, раздавят новоявленных нацистов и принесут победу на театре военных действий бывшей УССР.

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