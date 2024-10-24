Откровенно говоря, поначалу не хотел участвовать в «активном мероприятии» по распространению слухов о том, что войска киевского режима вот-вот встретятся на поле боя с тысячами «рембо» из северокорейского спецназа, которые, круша все и вся на своем пути, раздавят новоявленных нацистов и принесут победу на театре военных действий бывшей УССР.