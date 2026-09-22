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Царьград

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"Нам всё время приходится догонять": Что нужно сделать России в части ПВО, чтобы вообще "ничего не пролетало"

"Нам всё время приходится догонять": Что нужно сделать России в части ПВО, чтобы вообще "ничего не пролетало"

В ночь на 20 сентября Московская область подверглась масштабной атаке беспилотников. С 03:00 до 05:00 по московскому времени силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах.

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