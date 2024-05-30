В РГУ имени Есенина откроют диссертационный совет по двум специальностям

Соответствующее разрешение выдано 27 мая. Совет даст возможность защищать диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук еще по двум специальностям; это общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) и методология и технология профессионального образования (педагогические науки).