В РГУ имени Есенина откроют диссертационный совет по двум специальностям

Соответствующее разрешение выдано 27 мая. Совет даст возможность защищать диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук еще по двум специальностям; это общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) и методология и технология профессионального образования (педагогические науки).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии