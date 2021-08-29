За сутки в России подтверждено 19 286 случаев COVID-19

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1444 2 Санкт-Петербург 1318 3 Московская область 914 4 Свердловская область 523 5 Ростовская область 485 6 Пермский край 470 7 Воронежская область 464 8 Самарская область 436 9 Красноярский край 433 10 Нижегородская область 404 11 Иркутская область 398 12 Омская область 391 13 Челябинская область 377 14 Ставропольский край 360 15 Волгоградская область 356 16 Оренбургская область 344 17 Хабаровский край 314 18 Республика Крым 309 19 Республика Башкортостан 300 20 Астраханская область 288 21 Ульяновская область 284 22 Архангельская область 265 23 Алтайский край 253 24 Краснодарский край 251 25 Тюменская область 249 26 Республика Коми 245 27 Саратовская область 244 28 Приморский край 237 29 Пензенская область 233 30 Удмуртская Республика 228 31 Вологодская область 223 32 Липецкая область 214 33 Ленинградская область 203 34 Тверская область 198 35 Забайкальский край 187 36 Ярославская область 186 37 Калининградская область 184 38 Республика Дагестан 184 39 Севастополь 179 40 Владимирская область 179 41 Кемеровская область 178 42 Новосибирская область 173 43 Курская область 169 44 Брянская область 169 45 Мурманская область 161 46 Республика Карелия 158 47 Ханты-Мансийский автономный округ 150 48 Республика Саха (Якутия) 144 49 Белгородская область 143 50 Республика Хакасия 140 51 Чеченская Республика 135 52 Смоленская область 130 53 Курганская область 127 54 Амурская область 126 55 Ивановская область 124 56 Новгородская область 123 57 Ямало-Ненецкий автономный округ 117 58 Рязанская область 117 59 Калужская область 115 60 Кировская область 115 61 Тульская область 113 62 Томская область 105 63 Республика Калмыкия 99 64 Псковская область 99 65 Костромская область 99 66 Сахалинская область 95 67 Республика Бурятия 95 68 Тамбовская область 94 69 Орловская область 92 70 Кабардино-Балкарская Республика 84 71 Республика Чувашия 78 72 Республика Северная Осетия-Алания 70 73 Республика Мордовия 70 74 Республика Ингушетия 67 75 Республика Тыва 66 76 Республика Марий Эл 59 77 Республика Адыгея 58 78 Республика Татарстан 50 79 Камчатский край 49 80 Карачаево-Черкесская Республика 49 81 Еврейская автономная область 39 82 Республика Алтай 36 83 Магаданская область 25 84 Чукотский автономный округ 14 85 Ненецкий автономный округ 13 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 882 827 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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