Никита Михалков назвал глупостью призывы запретить сериал «Слово пацана»

Призывы запретить или ограничить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» российского режиссера Жоры Крыжовникова являются глупостью, так как картина основана на исторической правде, которую необходимо демонстрировать любой аудитории, сообщил ТАСС председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.
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