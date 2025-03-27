Путин: Мурманский порт увеличит мощность втрое в ближайшие годы

Президент России Владимир Путин объявил об увеличении мощности Мурманского порта втрое. Строительство новых терминалов и развитие инфраструктуры будут способствовать росту перевалки грузов, включая уголь из Кузбасса, укрепляя роль Мурманска на Северном морском пути.
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