На избирательных участках в ЯНАО многолюдно с самого открытия

На избирательных участках Ямала многолюдно с самого утра. Многие северяне решили отдать свой голос до начала рабочего дня: сделать это можно на 221 избирательном участке, которые открыты по всему региону.
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